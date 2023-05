« Nos milieux de vie en action » débarque en Beauce cet été

Pour une deuxième année consécutive, les élus municipaux de la Chaudière-Appalaches se retrouveront pour une journée unique dont l’objectif est de favoriser le développement des milieux de vie de nos municipalités et villes. Cette journée se déroulera le 26 mai sur les territoires des MRC de Beauce-Sartigan et des Etchemins.

Dans cette nouvelle édition, différents sujets seront proposés aux participants, avec une revitalisation urbaine, un partenariat entre secteur municipal et privé pour des services de proximité, une coopération intermunicipale, un développement économique et milieux de vie, des événements sportifs et activités de plein air, un dépanneur intelligent, etc.

« Nous serons heureux de vous faire découvrir des projets innovants réalisés grâce à la concertation de municipalités, d’organismes et de citoyens. Vous serez charmés par les actions accomplies dans notre coin de pays qui animent, entre autres, Saint-Georges, Saint-Éphrem-de-Beauce et Saint-Évariste de Forsyth! Le développement d’infrastructures permet aux citoyens de vivre dans des milieux dynamiques et sécuritaires tout en contribuant à améliorer leur qualité de vie » de souligner le préfet de la MRC monsieur Dany Quirion et maire de Saint-Honoré-de-Shenley.

« Le circuit des Etchemins vous révèle fièrement des initiatives novatrices de nos entreprises, de nos organisations et de nos municipalités. À Sainte-Aurélie, des projets sportifs et de plein air d’envergure seront présentés, ainsi que le maintien de services de proximité grâce au dépanneur intelligent unique en Chaudière-Appalaches à Saint-Louis-de-Gonzague. Pour ma part, je vous accueillerai à l’Éco-Parc des Etchemins pour vous entretenir de nos actions et des financements ayant augmenté l’attractivité du territoire », de souligner Camil Turmel, maire de Lac-Etchemin et préfet de la MRC des Etchemins.

Des détails supplémentaires sont accessibles sur le site web de l'organisation de Nos milieux de vie en action.