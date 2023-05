Acquisition de FRS Goulet & Fils et Les Équipements Agri-Beauce

Le Groupe JLD-Laguë a annoncé aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, l’acquisition des entreprises FRS Goulet & Fils (Saint-Gervais) et Les Équipements Agri-Beauce (Saint-Georges-de-Beauce).

Cette transaction ajoute deux nouvelles succursales John Deere au sein du Groupe, qui en compte maintenant 18.

FRS Goulet & Fils est une entreprise familiale fondée en 1944 qui est spécialisée dans la vente et la réparation d’équipements John Deere. Elle s’occupe également de la vente de pièces et offre un service complet pour les équipements. En 2004, FRS Goulet & Fils avait acheté Les Équipements Agri-Beauce (établi en 1992) pour s'agrandir avec une seconde succursale John Deere.

« Nous sommes fiers d’intégrer deux nouvelles succursales John Deere au sein du Groupe JLD-Laguë. Ainsi, notre présence au Québec s’agrandit en ajoutant la région de Bellechasse et de la Beauce à notre couverture. FRS Goulet & Fils et Les Équipements Agri-Beauce sont deux institutions bien connues dans leurs régions et nous sommes heureux de les compter parmi nous », a déclaré Terry Enepekides, président du Groupe. « Nous sommes impatients de fournir le meilleur service client de sa catégorie dans ces régions en tirant parti du dévouement et de l'expérience des équipes existantes avec la profondeur et l'expertise de notre organisation et de son réseau de concessionnaires. »

« Nous sommes ravis de savoir que nos deux entreprises FRS Goulet & Fils et Les équipements Agri-Beauce demeureront une propriété locale, tout en rejoignant un groupe d’envergure qui a une forte présence et une grande expertise dans les produits John Deere. Nous sommes confiants que l’ajout au Groupe JLD Laguë sera bénéfique tant pour la clientèle que nos employés », a déclaré le président Éric Goulet. « Par le fait même, je vous annonce que je demeurerai en poste au sein de l’entreprise durant la transition. »