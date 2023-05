Développement PME: l'entrepreneur Dominic Gagnon au 12e cercle prestige

L'organisme Développement PME (DPME) recevait ce 17 mai le jeune entrepreneur à succès, Dominic Gagnon, à l’occasion de la 12e édition de son Cercle prestige. Malgré sa jeune expérience, son parcours n'a pas à être remis en question.

Cet événement va clôturer les différents cercles d’échanges et vient remercier la clientèle de DPME. Cette édition a rassemblé près de 160 personnes provenant principalement d’entreprises manufacturières de tout Chaudière-Appalaches.

Dominic Gagnon a plongé dans le monde des affaires très tôt pour transformer son déficit d’attention en générateur d’idées à succès. Il a fondé sa première agence web au Saguenay à l’âge de 14 ans et a ensuite créé son agence mobile Piranha. Avant l’âge de 30 ans, il avait déjà créé et vendu trois entreprises.

Il est actuellement cofondateur et président-directeur général de Connect&GO, une société montréalaise spécialisée dans le domaine des bracelets intelligents et de la technologie RFID, dont les clients sont, entre autres, les Jeux olympiques et le Super Bowl. Monsieur Gagnon est d’ailleurs reconnu comme l’une des 15 personnes les plus innovantes au monde, en liste avec des géants comme Disney et Target, par le très réputé magazine américain BizBash.

Celui qui a fondé sa première entreprise au Lac-Saint-Jean a partagé à cœur ouvert ses succès, mais aussi ses échecs. « C’est dans l’échec qu’on développe les meilleures compétences », a-t-il rappelé aux participants. Il a également insisté sur l’importance d’instaurer un climat d’innovation dans les organisations, pour constamment se renouveler et se dépasser. « La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de l’inventer », a-t-il conclu.

En matière d'innovation, DPME supporte pleinement les propos véhiculés par l'homme d'affaires. « On se fait un devoir d’être en avant de la vague pour guider et accompagner les PME de la Chaudière-Appalaches pour les faire innover et progresser, en ayant constamment comme objectif de maximiser leur croissance et leur compétitivité, ici comme à l’international », a mentionnée la directrice générale de DPME Marie-Pierre Poulin.