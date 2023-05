Près de 650 visiteurs au Salon Robotique et Automatisation

Près de 650 visiteurs ont fréquenté pendant deux jours le tout premier Salon Robotique & Automatisation organisé par Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB).

Cet événement, qui se déroulait dans le cadre du mois de la Mécatronique, a pris place au Centre Caztel de Sainte-Marie les 17 et 18 mai.

Pour l’occasion, les visiteurs, provenant majoritairement du secteur manufacturier, ont pu découvrir des innovations, des inspirations, des solutions ainsi que des procédés de pointe en robotique et en automatisation.

Ce premier salon a regroupé plus de 40 exposants spécialisés dans le domaine, provenant autant du niveau local, régional que provincial. En plus des entreprises présentes, ce sont près d’une dizaine d’organismes de support et de financement qui ont participé afin de se faire connaitre auprès des entrepreneurs.

La programmation comprenait également des démonstrations et une dizaine de conférences, qui ont bien sûr traité de ces technologies modernes de production, mais aussi de la gestion des données et des ressources humaines.