Saint-Victor et Saint-Elzéar accueillent la grande journée des petits entrepreneurs

La grande journée des petits entrepreneurs (LGJPE) se déroulera le 3 juin prochain à Saint-Victor et Saint-Elzéar. Des milliers de jeunes de 5 à 17 ans pourront ainsi vivre une expérience entrepreneuriale le temps d'une journée.

Cette journée familiale offre la possibilité aux jeunes de créer un projet d’entreprise à leur image. C’est l’occasion pour eux de développer leur créativité, leur persévérance, leur débrouillardise et leur confiance en apprenant également la valeur de l’argent et du travail bien fait.

Depuis le 10 février dernier, les jeunes intéressés peuvent s’inscrire sur le site de l’événement et avoir accès à un coffre à outils complet incluant des guides et tout le matériel nécessaire pour les aider dans la création et la promotion de leur petite entreprise. Une carte interactive affiche également leur entreprise ainsi que celle de tous les autres participants du Québec afin de faciliter les visites de clients.

Pour information, Petits entrepreneurs est un organisme de bienfaisance qui vise à éveiller les enfants à l’entrepreneuriat. Créé en 2014 par Isabelle Genest, Catherine Morissette et Mathieu Ouellet, l’organisme met en place annuellement La grande journée des petits entrepreneurs.

La journée débutera sur le stationnement de l'aréna Municipal de 11 h à 14 h où une trentaine de petites entreprise seront présente. L'après-midi, les personnes intéressées auront rendez-vous de 13 h à 16 h au Centre de Loisirs de Saint-Elzéar avec près de 26 entreprises inscrites pour cette seconde participation.