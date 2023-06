Vente à l'encan annuelle: encore une réussite

La Ville de Saint-Georges tenait sa traditionnelle vente à l’encan ce matin à 9 h au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Parmi les articles qui ont été mis en vente, il y avait notamment du matériel informatique, de l'outillage et de la machineries, du mobilier et équipements de bureau (classeurs, bureaux, étagères, chaises, etc., des tensionneurs de chaîne avec crochets et chaînes avec crochet, des échelles et escabeaux de différentes grandeurs, des boyaux pneumatiques de différentes longueurs et plusieurs autres items.

L'encan s'est déroulée au cours de l'avant-midi. L'événement suivra probablement au cours des prochaines années.