Visite de la ministre Martine Biron à Saint-Georges

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Martine Biron, était en visite à Saint-Georges, lundi matin, pour rencontrer la direction et visiter les installations de l’École d’Entrepreneurship de Beauce (EEB).

L’objectif de ce passage était d’inscrire l’établissement dans le positionnement international du gouvernement du Québec, et particulièrement dans ses relations avec divers pays de la francophonie. Au cours des dernières années, l’EEB a conclu un partenariat avec les Offices jeunesse internationaux du Québec et le Secrétariat à la jeunesse, afin de permettre à de jeunes entrepreneurs internationaux francophones de venir vivre l’expérience de l’école et de mieux connaître le territoire de la Beauce.

« À travers mes différentes missions à l’international, je souhaite positionner le Québec comme un endroit innovant et foisonnant pour l’entrepreneuriat. L’École d’Entrepreneurship de Beauce participe certainement à ce positionnement. Il s’agit d’un privilège incroyable d’avoir une école de ce niveau au Québec et nous devons attirer le maximum d’entrepreneurs-athlètes internationaux ici. C’est tout le monde entrepreneurial du Québec qui y gagne, et surtout la Beauce », a déclaré la ministre, qui est venue dans la région sans qu'aucun média local en soit avisé.