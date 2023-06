Le cabinet Vachon et Associés joint celui de Bernier Beaudry

L'équipe de Vachon et Associés Notaires a annoncé, par voie de communiqué de presse, qu'elle se joignait à celle du cabinet d’avocats et notaires d’affaires Bernier Beaudry, qui regroupe des professionnels du droit des affaires, du litige civil et commercial et du droit notarial à Québec, Saint-Georges et Thetford.

« Ensemble, nous offrirons une gamme complète de services juridiques à notre clientèle d’affaires avec un cabinet multidisciplinaire. Cette vision commune a été l’élément clé de la transaction », ont expliqué Me Bruno Vachon et Me Jérôme Beaudry, respectivement président de Vachon et Associés Notaires et président de Bernier Beaudry.

Ce dernier cabinet est une corporation d'avocats et notaires d'affaires fondée à Québec en 1950, établie en Beauce depuis 2002 et à Thetford depuis 2019. Quant à Vachon et Associés, qui est en affaires depuis 50 ans, son siège social est situé à Sainte-Marie-de-Beauce.