BID Group investit 4,7 M$ dans la modernisation d'équipements

BID Group, un leader mondial des technologies de procédés de transformation du bois, vient d'annoncer par voie de communiqué de presse, un investissement stratégique de 4,7 millions de dollars pour la modernisation de ses équipements, afin d'augmenter la capacité de production de ses installations de Saint-Georges et de Saint-Éphrem-de Beauce.

À Saint-Georges, des préparatifs sont en cours pour introduire des équipements à la fine pointe de la technologie, dont une nouvelle grande scie à ruban, une table de découpe au plasma, deux machines outils à commande numérique et une machine CNC multi-tâches pour augmenter sa capacité d'usinage. Ces changements représentent un investissement de 2,4 M$.

Pour l'usine de Saint-Éphrem-de-Beauce, BID Group se prépare activement à accueillir de nouveaux équipements, soit un système de stockage automatisé de pièces, une aléseuse CNC et une rectifieuse avec un système d'alimentation robotisé pour augmenter la production des outils de coupe Comact Blade. L'investissement atteint cette fois 2,3 millions de dollars.

Grâce à l'incorporation de ces nouveaux équipements, BID Group vise à accroître sa capacité à fournir une vaste gamme de technologies innovantes à ses clients tout en améliorant l'efficacité opérationnelle.

« Nous sommes reconnaissants et privilégiés de recevoir la confiance continue de nos clients, dont les réalisations alimentent la demande pour de tels investissements. Nous sommes enthousiastes quant à nos efforts pour moderniser notre présence dans la région de la Beauce et de créer des opportunités d'emploi supplémentaires à notre main-d'œuvre actuelle », a déclaré Simon Potvin, président de la division Transformation du bois.

Le démarrage et l'installation des nouveaux équipements ont débuté en avril 2023 et se poursuivront jusqu'en juin de l'an prochain. L'initiative de modernisation des équipements entraînera la création de plusieurs emplois, principalement pour les mécaniciens et machinistes industriels. Les candidatures pour ces postes sont présentement recevables auprès de l'entreprise.