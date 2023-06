Mirage remporte le prix « Award of Excellence »

L'entreprise beauceronne Mirage s'est vue attribuer un prix dans le cadre du sondage annuel du magazine Floor Covering News, ce lundi 12 juin.

Pour la quatorzième fois, la société Mirage a été nommée au premier rang des manufacturiers de planchers de bois franc canadien.

Mené par le magazine Floor Covering News, le sondage annuel, demandant à plusieurs milliers de détaillants des États-Unis et du Canada de voter pour le meilleur manufacturier de planchers de bois franc, a récompensé Mirage.

« Nous sommes honorés d’être reconnus comme étant le manufacturier Canadien no 1 en termes de qualité par des détaillants partout en Amérique du Nord, dans la catégorie du plancher de bois franc. Recevoir un prix d’excellence reflète le gage de qualité des employés, fournisseurs et clients de Mirage », a affirmé Brad Williams, vice-président ventes et marketing chez MIRAGE.

Les votants ont dû juger les différents manufacturiers sur les critères suivants: design, service, valeur, performance, qualité, professionnalisme de l’équipe des ventes gestion proactive, service à la clientèle, réclamations et facilité des relations d’affaires.

Pour Mirage, il s’agit de la 44e reconnaissance de l’industrie.