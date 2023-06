Le presbytère devient une maison d’accueil pour des travailleurs

À peine acquis par de nouveaux propriétaires, le presbytère de Lac-Etchemin s'est trouvé une nouvelle vocation en devenant une maison d’accueil pour des travailleurs qui arrivent dans la région.

« On veut faciliter la vie des employeurs qui souhaitent amorcer une démarche d’intégration ou faire venir des travailleurs de l’extérieur en leur offrant une solution d’hébergement clef en main », a expliqué Marie-Hélène Lepage, directrice et co-propriétaire de la résidence pour aînés Le Belvédère du Lac, en entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Situé au cœur du village, le bâtiment comprend sept chambres chauffées, éclairées, complètement aménagées, comprenant cuisine et salon communs avec vue sur le lac. La résidence a été achetée officiellement aussi récemment que le 26 mai par Mme Lepage et son conjoint. « Au départ, ce n'était pas ce qu'on voulait en faire mais j'ai vu un message d'appel sur Facebook pour trouver du logement pour des travailleurs de l'étranger et on a décidé d'en faire cette maison d'accueil », a indiqué la femme d'affaires.

Elle croit qu'en épargnant aux nouveaux venus «le stress de l’hébergement» à leur arrivée, la vie en petite communauté pour les premiers mois facilitera l’intégration, la socialisation et la responsabilité liée aux réalités du territoire, notamment toute la question du transport.

Déjà, neuf personnes, dont cinq jeunes enfants, réparties dans deux familles, sont arrivées de l’Afrique (Sénégal et Côte d'Ivoire) et bénéficieront de ce milieu de vie pour la prochaine année.