Transcontinental investit 15 M$ dans son imprimerie de Beauceville

TC Imprimeries Transcontinental a annoncé ce matin, par voie de communiqué de presse, un investissement de 15 millions $ dans sa plateforme d’impression de livres à son usine Transcontinental Beauceville, afin de mieux répondre à la demande du marché nord-américain.

Celui- ci s’ajoute à une injection de 10 millions $ effectuée en 2019-2020 dans ces mêmes installations. La majorité de ce nouvel investissement a été réalisée au cours des trois derniers trimestres et sera complétée au cours de l’exercice financier 2023.

Avec ces investissements, notamment pour une presse additionnelle en fonction depuis le début juin, l’usine a doublé sa capacité en reliure de couverture rigide et augmenté sa capacité de production d’environ 15 %, tout en améliorant son efficacité manufacturière. De plus, les nouveaux équipements aideront à pallier la pénurie de main-d’œuvre dans la région grâce à leur niveau élevé d’automatisation et de robotisation, a indiqué la direction de l'entreprise.

« Ces investissements totalisant 25 millions de dollars témoignent de notre confiance en notre capacité d’augmenter notre part du marché du livre en Amérique du Nord, a dit Pierre Deslongchamps, vice-président principal, Québec et Atlantique, TC Imprimeries Transcontinental. Nous sommes ainsi en mesure de mieux satisfaire la demande grandissante de nos clients, poursuivant ainsi notre croissance et maintenant notre position de joueur majeur en Amérique du Nord et de plus grand imprimeur canadien en livres 4 couleurs et en reliure de tout type. »