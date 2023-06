Les actions sont les premières options qui nous viennent à l'esprit lorsque nous considérons investir. Mais il existe une autre forme d'investissement qui peut s’avérer intéressante quand on veut faire fructifier son argent : l'investissement immobilier. Si vous êtes tenté par l'idée d'acheter un immeuble multilogements, de posséder une résidence secondaire que vous louerez, ou tout autre forme d’investissement immobilier, vous vous demandez sûrement par où commencer. Heureusement, il existe des moyens de s’éduquer adéquatement avant de se lancer dans l’aventure de l’investissement immobilier. Voici comment apprendre à investir en immobilier au Québec.

En quoi consiste l'investissement en immobilier ?

Les investisseurs en immobiliers achètent, louent, et vendent des biens immobiliers à des fins lucratives. Pour plusieurs, c'est un atout clé dans la diversification de leur portefeuille, pour que celui-ci atteigne un équilibre afin de minimiser les risques et maximiser les gains.

Les investisseurs en immobiliers font leur argent de nombreuses façons. Ils peuvent acheter des propriétés en difficulté ou sous-évaluées, les remettre en état et les revendre à une valeur plus élevée. Ou ils achètent des propriétés de location et de vacances qui leurs permettent de gagner des revenus récurrents sur le loyer. Ils peuvent également faire l’acquisition de propriétés commerciales, telles que des entrepôts et des bureaux, et les louer à des entreprises.

Suivez des cours en ligne en immobilier

Bien que vous n'ayez pas besoin d'un diplôme universitaire pour entrer dans ce domaine, vous devez tout de même vous éduquer sur le marché immobilier. La façon la plus simple d’apprendre les bases de l’investissement en immobilier, ou d’améliorer ses connaissances, est de suivre un cours en immobilier en ligne. Par exemple, le collège en immobilier MREX offre des formations en ligne s’adressant autant aux débutants qu’aux experts qui veulent améliorer leur niveau de connaissances. Avec plus d’une douzaine de cours sur demande, il est certain que vous y trouverez l’information dont vous avez besoin pour réussir en investissement en immobilier.

Inscrivez-vous à des formations en investissement en immobilier

Si vous êtes à la recherche de formations menant à une certification, une masterclass sur un sujet en particulier, ou même un programme intensif, le collège en immobilier MREX a le programme éducatif dont vous avez besoin, que ce soit en développement de terrain et construction, en ingénierie financière, et bien d’autres.

Peut-on faire de l’investissement en immobilier un métier ?

La réponse rapide est oui, il est possible d’en faire son métier et de s’y consacrer à temps plein. Mais comme dans bien des domaines, cela peut prendre quelques années avant de vraiment pouvoir profiter d’une certaine notoriété. Cependant, l'investissement immobilier peut être combiné avec votre emploi actuel, en attendant le moment où vous pourrez en vivre confortablement. Vous pouvez même augmenter vos investissements immobiliers pendant les périodes où vous avez plus de temps et les réduire lorsque vous n'en avez pas, et vous pourrez définir votre propre horaire et vos priorités personnelles.