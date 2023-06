Sondage sur les travailleurs étrangers en Beauce

Pour une deuxième année, les organismes de développement économique de la région (Beauce-Centre Économique, le Conseil économique de Beauce et Développement économique Nouvelle-Beauce) ont invité les entreprises de la Beauce à remplir un court questionnaire portant sur leurs démarches de recrutement à l’international.

Cette cueillette de données s'inscrit dans l'entente entre le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et les trois MRC du territoire, sur le plan d'accueil uniformisé des travailleurs étrangers, peu importe leur statut.

«Nous répétons la démarche afin de valider à nouveau et actualiser nos données, mais également dans le but de prévoir les besoins du milieu à partir des principaux enjeux relevés, comme le logement, le transport, les services de garderie, les cours de francisation et bien d'autres. Ce sont des indicateurs très utiles pour les municipalités, notamment», a indiqué le directeur général de Beauce-Centre Économique, Daniel Chaîné, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

L’année dernière, 206 entreprises du territoire avaient complété le sondage, ce qui avait permis d’évaluer l’arrivée de 1705 travailleurs étrangers et étudiants internationaux en Beauce pour l’année 2023.

«Les informations permettent aussi de mettre sur pied des activités de loisirs adaptées aux réalités culturelles des nouveaux arrivants immigrants, pour contribuer à leur rétention et à leur enracinement dans notre belle région», de dire M. Chaîné.