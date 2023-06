Concours des fromages du Québec: la Fromagerie Gilbert parmi les finalistes

La Fromagerie Gilbert, de Saint-Joseph-de-Beauce, compte parmi les finalistes retenus pour l'année 2023 par le jury de Sélection Caseus, le concours des fromages du Québec.

Deux produits de l'entreprise beauceronne ont été sélectionnés pour la compétition, soit le fromage en bloc frais du jour et le fromage en grains frais du jour.

En Chaudière-Appalaches, les autres producteurs en nomination sont la Fromagerie Bergeron (Saint-Antoine-de-Tilly), la Fromagerie de l'Isle (L'Isle-aux-Grues) et la Fromagerie du Terroir de Bellechasse (Saint-Vallier).

Les lauréats des prix Caseus seront dévoilés le 6 septembre prochain au Musée de la civilisation à Québec. Les 62 fromages finalistes de cette année proviennent de 29 entreprises qui tenteront de remporter l'un des prestigieux prix Caseus, dont le Caseus Or, qui couronnera le meilleur fromage du Québec. En tout, ce sont 26 prix, incluant les Caseus Or, Argent et Bronze ainsi que deux mentions spéciales, qui seront décernés aux gagnants lors de cette journée.