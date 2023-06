Ouvert ou fermé pour la Fête du Canada?

Comme la Fête du Canada tombe cette année un samedi, plusieurs commerces et entreprises de services qui ne sont jamais ouverts la fin de semaine (comme les caisses, les banques, les agences gouvernementales, etc.) auront reporté ce congé obligatoire soit aujourd'hui, soit lundi.

Il incombe donc de vérifier avec ces établissements quand s'applique le congé. Par ailleurs, voici une liste non exhaustive des commerces et des services qui seront ouverts, peut-être dans certains cas avec des horaires réduits:

— Les restaurants et les stations-service

— Les établissements d’alimentation de petite surface (épiceries, dépanneurs, fruiteries, boucheries et autres)

— Les pharmacies

— Les succursales de la Société des alcools du Québec, ne se trouvant pas dans des centres commerciaux fermés.

— Les établissements d’alimentation grande surface (plus de 375 mètres carrés)

Voici une liste non exhaustive des commerces et des services qui seront fermés :

— Les bars

— Les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) se trouvant dans des centres commerciaux fermés et de la Société québécoise du cannabis(SQDC)

— Les centres commerciaux de la région: Carrefour Saint-Georges, Place Centre-Ville et Galeries de la Chaudière

— Les bibliothèques municipales (lorsqu'elles sont généralement ouvertes le samedi)