Le CAE Beauce-Chaudière dresse son bilan de l'année

Lors de son AGA du 6 juillet, le CAE (Centre d'Aide aux Entreprises) Beauce-Chaudière a présenté son bilan pour 2022-2023.

Au programme de ce bilan, le CAE a estimé que 2022-2023 était une année de relance économique, marqué par l'augmentation du taux d'inflation, du taux d'intérêt, mais aussi par la pénurie de main-d'oeuvre.

En plus de ses services habituels, le CAE a offert de nouvelles mesures liées au développement durable, au numérique ou encore au tourisme. L'organisation a notamment participé à des programmes tel que Virage Vert, et le Projet d'aide aux petites entreprises touristiques rurales (PAPETR).

Par ailleurs, 2022-2023 a permis des investissements de 1 888 535 $, soit 78 % de plus que l’année précédente, partagés en 41 prêts. Le CAE a aussi accompagné 29 entreprises dans leurs projets d’affaires. Des retombées économiques de 17,7 millions ont ainsi été générées.

Afin de soutenir les entreprises, des financements de 1 236 144 $ provenant du fonds régulier, 450 000 $ du programme Stratégie Jeunesse et 202 391 $ sous forme de contributions financières non-remboursables du Projet d’aide aux petites entreprises touristiques rurales ont été octroyées. Ce sont plus de 384 emplois qui ont été maintenus, améliorés et créés.

Ils ont réalisé 101 interventions auprès de 76 entreprises pour un total de 1 251 heures en accompagnement. Un montant de 27 990 $ a été versé sous forme de contributions financières non-remboursables via le programme Virage Vert afin d’accompagner les entreprises dans l’implantation de pratiques d’affaires écoresponsables.