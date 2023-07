Beauce-Centre Économique lance un appel de projets pour le diagnostic de productivité 

L'organisme Beauce-Centre Économique vient de lancer un appel de projets qui permettra à dix entreprises de son territoire d'obtenir un diagnostic de productivité à coût réduit.

La démarche est rendue possible grâce à la collaboration de Solutions Novika, de l’ERAC (Espaces régionaux d'accélération et de croissance) et du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Ce diagnostic permettra non seulement d’identifier les pistes majeures d’amélioration au sein des entreprises participantes, mais également de réaliser un plan d’action opérationnel dans le but d’optimiser leur production, un défi pour plusieurs entrepreneurs dans le contexte actuel de la pénurie de main-d’œuvre.

« C’est une opportunité unique pour les entreprises de notre réseau de bénéficier d’une expertise pointue et d’un accompagnement soutenu afin d’améliorer leur productivité, mais également de stimuler l’innovation au sein de leur organisation. Les places sont limitées, les entreprises ne doivent donc pas tarder à soumettre leur projet », a indiqué le directeur général de Beauce-Centre Économique, Daniel Chaîné.