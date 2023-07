Qu'en est-il des vacances de la construction en 2023?

Ce sera bientôt le début des vacances de la construction, à partir du dimanche 23 juillet à venir, jusqu'au 5 août. On estime qu'environ le quart des travailleurs au Québec seront en congé durant cette période.

D'après les données recueillies par la Commission de la construction du Québec (CCQ), environ 80% de la main-d'oeuvre de la construction, qui sera en arrêt pendant ces deux semaines.

Les vacances de la construction telles qu’on les connaît aujourd’hui datent de 1971. Cependant, l’instauration du système de congés payés remonte à 1946, où chaque région avait son propre système de gestion des vacances.

À cette époque, les conditions et la durée de celles-ci étaient différentes pour chacune des régions, et puisque les travailleurs changeaient souvent d’employeur, la gestion de ces systèmes devenait de plus en plus compliquée. Afin de simplifier la chose, un décret gouvernemental a été émis afin d’uniformiser les dates et les conditions des congés des travailleurs.

« Devenues officielles en 1970 par un décret gouvernemental, les fameuses vacances de la construction seront inscrites à l’intérieur des conditions de travail qu’employeurs et travailleurs ont convenues. C’est à l’été 1971 qu’elles prennent effet pour la première fois au Québec », selon le site de la CCQ.

Les vacances de certains vont différer, selon l'emploi occuper et les préférences.