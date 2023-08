C’est au Coin du bleuet Bernières, situé dans le secteur Saint-Nicolas de Lévis, que le Regroupement des bleuetières de la Chaudière-Appalaches a procédé au lancement de la saison du bleuet en corymbe, que l'on appelle aussi bleuet géant.

« Plusieurs d’entre nous sommes déjà au rendez-vous pour la saison 2023. On vous attend pour vous faire passer du bon temps en famille ou entre amis. Avec la cueillette, la dégustation de produits transformés et autres attractions, personne ne s’ennuie! », de lancer Jean-Yves Goulet, président du regroupement qui comprend 19 membres sur le territoire. L’activité peut également se faire en solitaire, entre autres pour ceux voulant faire leurs provisions à bon prix, rappelle-t-il.

La saison, démarrant fin juillet, peut s’étirer jusqu’au début du mois d’octobre dans certaines bleuetières de la région.

Selon Christian Lacroix, conseiller en horticulture au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), la récolte 2023 s’annonce encore très bonne pour la majorité des bleuetières du coin.

La température moyenne de l’hiver dernier fut parmi les plus clémentes des dernières années. Au printemps, les gels au sols survenus à la mi-mai, juste au début de la floraison, ont données quelques frousses aux producteurs, mais finalement sans causer de dommages importants à la récolte.

Contrairement à d’autres petits fruits, le bleuet tolère bien le temps humide. Les précipitations très abondantes de juin et juillet ont rendu le travail au champ plus difficile, mais les fruits sont parvenus à maturité nombreux et plus gros que jamais. La récolte débute dans les dates normales, avec une abondance de bleuets disponibles dès le début d’août.