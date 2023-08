Tests de forage directionnel horizontal effectués sur la propriété Beauce placer

Montréal, Québec - Champs d’Or en Beauce (Champs D'Or en Beauce) (TSXV : ¨BGF¨), ("BGF") : ("BGF" ou la "Compagnie") : a le plaisir d'annoncer qu'elle a testé l'utilisation d'une méthode modifiée de forage directionnel horizontal pour forer des longueurs d'unités de till aurifère du chenal du paléoplacer sur la propriété Beauce Gold située à St-Simon les Mine, Québec.

"Le forage directionnel horizontal a le potentiel de révolutionner l'exploration de l'or placérien", a déclaré Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Champs d’Or en Beauce. M. Levasseur a également souligné que "si elle réussit, cette technique innovante permettra non seulement d'améliorer la rentabilité, mais aussi d'améliorer considérablement la couverture des échantillons et de réduire l'impact sur l'environnement, ce qui marquera un bond en avant important dans nos efforts d'exploration".

Image : de haut en bas à gauche : Foreuse directionnelle horizontale ; camion-citerne à vide ; diagramme

Le forage directionnel horizontal (HDD) est couramment utilisé dans les projets de construction et de génie civil. Cette technique permet d'installer ou de remplacer des lignes de services publics (tels que des pipelines, des câbles de fibre optique, des conduits électriques, etc.) sans excavation importante ni perturbation de l'infrastructure existante. La société a récemment expérimenté cette technique en combinant un appareil de forage à haute pression et un camion-citerne à vide pour collecter le mélange de boue de bentonite et de déblais de forage. La bentonite, couramment utilisée dans les forages à l'explosif, se compose principalement de minéraux argileux cristallins qui aident à stabiliser les parois du trou de forage, l'empêchant ainsi de s'effondrer. Au fur et à mesure que le forage progresse, la boue à base de bentonite entraîne les déblais de forage (fragments de roche, till aurifère et saprolite) jusqu'à la surface, qui sont ensuite aspirés dans un camion-citerne. La forte viscosité de la bentonite permet de maintenir les déblais en suspension dans le fluide, ce qui garantit une évacuation efficace des déblais du trou de forage.

La boue de bentonite et les déblais ont été vidés dans des fosses géotechniques pour être décantés. Divers tests et essais seront effectués sur le matériau afin de déterminer la meilleure méthode de séparation de la bentonite pour créer des concentrés de minéraux lourds pouvant être analysés pour l'or. Si la société parvient à trouver une méthode de séparation efficace, une usine mobile de traitement des placers sera mobilisée sur le site pour traiter le matériau.

À partir d'un emplacement, quatre forages HDD en éventail ont été réalisés, totalisant 321 mètres dans les couches de till aurifère (Basal Till) et de saprolite.



*Sources : Sedar- Champs d’Or en Beauce Rapport 43-101 - Beauce 4 juillet 2018, Auteur B. Violette.

Cinq avantages du forage horizontal directionnel

En cas de succès, l'utilisation du forage horizontal directionnel pour explorer et forer le chenal du paléoplacer sur les propriétés d'or placérien des Compagnies offrira de nombreux avantages :

1. Exploration améliorée : Le forage horizontal directionnel permet d'explorer de manière ciblée des zones d'intérêt spécifiques à l'intérieur du canal du paléoplacer. En forant selon des angles ou des courbes, les géologues peuvent accéder à des zones aurifères difficiles d'accès ou cachées que les forages verticaux traditionnels risquent de manquer.

2. Augmentation de la couverture : Le forage directionnel permet une couverture étendue du canal du paléoplaqueur avec moins de trous de forage. Cette efficacité peut réduire considérablement les coûts de forage.

3. Amélioration de l'échantillonnage : Le forage horizontal permet un meilleur échantillonnage sur toute la longueur du canal du paléoplacer. Cela signifie que des échantillons plus représentatifs de la formation aurifère peuvent être prélevés, ce qui permet d'obtenir des estimations plus précises des ressources en or.

4. Impact environnemental minimisé : L'utilisation du forage directionnel permet de minimiser la perturbation de la surface de la propriété aurifère de Beauce, réduisant ainsi l'empreinte globale du projet et les impacts potentiels sur l'environnement.

5. Estimation des ressources : Les données recueillies par le forage horizontal directionnel peuvent être utilisées pour estimer plus précisément la taille, la forme et la continuité du gisement d'or à l'intérieur du canal du paléoplacer. Ces informations sont essentielles pour déterminer la viabilité économique du gisement et planifier les futures opérations minières.

Jean Bernard, B,Sc. Geo. est une personne qualifiée, selon la définition du Règlement 43-101, qui a revu et approuvé les informations techniques présentées dans ce communiqué.

À propos de Champs d’Or en Beauce Inc.

Champs d’Or en Beauce Inc. (¨BGF¨) est une société d'exploration aurifère axée sur

l'exploration dans la région de la Beauce au sud du Québec. La propriété phare de la société est le site du projet aurifère de St-Simon-les-Mines, site de la première ruée vers l'or du Canada, antérieure au Yukon Klondike. La région de la Beauce a abrité certaines des plus grandes mines d'or placérien historiques de l'est de l'Amérique du Nord qui étaient actives de 1860 aux années 1960. Elle a produit parmi les plus grosses pépites d'or de l'histoire minière canadienne (50 oz à 71 oz) (Source Sedar: Beauce juillet 4th 2018, Rapport 43-101)

L'objectif de Champs d’Or en Beauce est de retracer les anciens chantiers aurifères placers

jusqu'à la source du substratum rocheux afin de découvrir un gisement d’or économique.

