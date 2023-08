Comment accéder directement à EnBeauce.com sans Facebook

Le blocage des nouvelles des médias canadiens par Meta, sur ses réseaux Facebook et Instagram, est bel et bien entamé depuis plus d'une semaine maintenant.

Ce blocage se fait progressivement pour chaque individu ayant un compte Facebook, qui se voit couper l'accès à tous les médias canadiens en même temps s'il utilise cette plateforme sociale.

De nombreuses entreprises d'information et d'autres organismes dénoncent « l'abus de position dominante » de ce géant du web et réclament une enquête en bonne et due forme du Bureau de la concurrence du Canada.

Le blocage affecte directement EnBeauce.com et plusieurs lectrices et lecteurs ont signalé que la page Facebook de notre média était devenue caduque, ce qui est bel et bien le cas.

Pour avoir accès sans intermédiaire à votre média web régional, trois façons de faire:

→ Connectez-vous directement sur EnBeauce.com

→ Téléchargez notre application mobile sur votre cellulaire ou votre tablette numérique.

→ Abonnez-vous à notre infolettre pour recevoir par courriel tous les articles publiés au cours de la journée. L'inscription peut se faire sur la page d'EnBeauce.com ou encore en cliquant ici.