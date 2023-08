Journée de conférences sur les produits forestiers non ligneux

Une journée de conférences et de discussions sur les produits forestiers non ligneux (PFNL) et l'agroforesterie au profit de la biodiversité, se tiendra le 22 septembre prochain à La Cache à Maxime de Scott.

L'événement est organisé par l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB), en collaboration avec la MRC de La Nouvelle-Beauce, la MRC Beauce-Centre, la coopérative de solidarité Les Choux Gras, et le Collectif en formation agricole.

Cette journée s'adresse aux propriétaires de boisés, aux techniciens forestiers et aux organismes avec la mission de valoriser la biodiversité. Cet événement donne suite au lancement, en 2022, d’une série de capsules vidéo et de fiches techniques sur les PFNL.

Ces derniers sont intéressants pour la nourriture et leurs effets médicinaux, en plus d'être des composantes incontournables d’un système forestier sain et pérenne. Au-delà de la valeur du bois, les systèmes forestiers diversifiés fournissent des services écosystémiques comme de l’air et de l’eau propres, un climat stable, un habitat pour la faune et le stockage du carbone.

L'achat des billets se fait en ligne sur le site de l'APBB.