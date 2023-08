Avantis Coopérative remet 52 500 $ en région

La 2e campagne philanthropique Coopère-Don, d'Avantis Coopérative, aura permis d'amasser 52 500 $ au profit des travailleurs de rang, des établissements de santé et des maisons de la famille de la région.

La collecte s’est déroulée du 20 mai au 19 juin alors que tous les secteurs d’affaires de la coopérative ont participé en remettant une partie des profits récoltés sur des produits ciblés. La campagne de cette année a dépassé de plus de 50% celle de 2022

Du montant total récolté, 27 500 $ iront pour les fondations des établissements de santé sur le territoire d’Avantis, 15 000$ pour les travailleurs de rang régionaux et 10 000 $ pour des maisons de la famille. Les prochaines semaines seront consacrées à la remise des argents par les différentes succursales d’Avantis.

« Nous nous étions fixé un objectif ambitieux et nous sommes heureux de l’avoir dépassé. C’est dans notre mission de soutenir nos communautés et nous sommes particulièrement sensibles à la cause des travailleurs de rang. Notre coopérative étant la propriété de plus de 3000 producteurs agricoles, prendre soin de leur santé mentale est essentiel pour nous », a souligné le 1er vice-président d’Avantis Coopérative, René Lapierre.

Rappelons que la coopérative compte plus de 15 560 membres producteurs agricoles, entrepreneurs et consommateurs ainsi que 1 400 coéquipiers. Elle est présente dans les régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie, des Laurentides, de l’Estrie, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et au Nouveau-Brunswick.