Un projet pilote pour valoriser les produits maraîchers invendus

Le mouvement Les Radieux lance un projet pilote de valorisation des produits maraîchers, en collaboration avec la plateforme de distribution de proximité Arrivage.

La première étape de ce projet, issu du comité régional en sécurité alimentaire, vise à acheter 35 000$ de produits maraîchers de la région pour les distribuer dans des organismes d'aide alimentaire.

Les producteurs maraîchers des MRC suivantes sont visés par le projet, soit de La Nouvelle-Beauce, Beauce-Centre, des Appalaches, Bellechasse, des Etchemins et Beauce-Sartigan.

Les Radieux est une initiative régionale qui vise la création de partenariats durables entre les producteurs locaux, les organismes communautaires et les acteurs en sécurité alimentaire en Chaudière Appalaches dans le but d’utiliser et de valoriser les surplus des récoltes maraîchères, déclassés ou invendus.

Ce projet permet à la fois de lutter contre le gaspillage alimentaire, d'offrir aux producteurs un nouveau marché pour la vente de leur surplus de récolte et aux citoyens d'avoir accès à des fruits et légumes frais cultivés dans la région.

Les entreprises maraîchères du territoire de la Chaudière-Appalaches sont invitées à mettre en vente sans frais leurs invendus, moches et surplus de récolte sur la plateforme Arrivage (Arrivage | Plateforme de circuits très courts) depuis le 31 juillet 2023 et ce jusqu’au 31 mars 2024.