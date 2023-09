La massothérapeute Joanie Vachon remporte un concours

Joanie Vachon, massothérapeute à Saint-Lambert-de-Lauzon, a remporté un concours lui permettant de se faire faire un site internet sur mesure, d’une valeur de 2 388$.

Après des années d’enseignement, elle décide de décrocher un diplôme de massothérapie puis, cette année, de tout quitter pour se consacrer à sa propre entreprise et à sa passion.

« Je souhaite offrir un espace-temps où il est possible et encouragé de souffler, de se détendre et de s’alléger des malaises physiques ou socioaffectifs par la massothérapie ou les médecines alternatives », a mentionné la gagnante.

C'est donc Shortkut, une agence web de Montréal, qui procédera à la création de ce site internet.