Parc industriel de Lac-Etchemin: assemblée publique ce soir

La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Joseph-de-Beauce (CCISJB) tiendra un souper reconnaissance, le jeudi 5 octobre, en l'honneur de l'homme d'affaires Louis Jacques. Cette soirée sera un hommage et une mise en lumière de ses principales démarches d’affaires de même que ses implications et ses réalisations distinctives au sein de la ...