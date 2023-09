Le fabricant Mirage célèbre ses 40 ans de fondation

Le fabricant de planchers de bois franc Mirage, dont le siège social est établi à Saint-Georges, célèbre son 40e anniversaire de fondation en ce mois de septembre.

De la petite manufacture locale qu'elle était à ses débuts dans les années 80, et qui s'appelait Boa-Franc, l’entreprise a cumulé maintes reconnaissances en matière de qualité et de design alors que les planchers conçus et fabriqués ici en Beauce, sont distribués partout en Amérique du Nord par le biais de près de 1 200 détaillants.

« Depuis la fondation de notre petit atelier de trois personnes il y a 40 ans, nous avons évolué pour devenir le fabricant nord-américain de planchers de bois franc le plus réputé, comptant sur la force d'une main-d’œuvre de près de 750 employés répartis dans nos cinq usines à la fine pointe de la technologie », souligne Pierre Thabet, le président-fondateur de la compagnie.

Ce cheminement débuté en 1983 est teinté d'une passion pour le domaine de la transformation du bois, de relations d’affaires honnêtes et durables, mais également d’engagement dans la communauté sociale, éducative, sportive et culturelle de la région, rappelle M. Thabet. Au fil des années, l'entreprise et ses employés ont soutenu plus de 300 organismes locaux et plus de 50 fondations et fonds divers ayant pour but de lutter contre la pauvreté, la violence, l'analphabétisme et la maladie.