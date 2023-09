La FPJQ et la SQPRP invitent la population à une journée sans Meta ce vendredi

L'entreprise mariveraine de solutions robotiques et d'automatisation, Revtech Systèmes, vient d'annoncer par voie de communiqué de presse, l'acquisition d'Usinage MCJ, de Saint-Joseph-de-Beauce, spécialisée en usinage conventionnel, numérique et en soudure. Ce sont Sébastien Blanchette et Alexandre Paré, co-fondateurs de Revtech Systèmes, ainsi ...