Pizza Salvatoré dépasse le cap des 100 M$ en chiffre d'affaires

L’entreprise familiale fondée à Saint-Georges-de-Beauce en 1964, Pizza Salvatoré, vient de dépasser le cap des 100 millions $ de chiffre d’affaires, ce qui transforme son statut de PME en celui de grande entreprise, viennent d'annoncer les actionnaires par voie de communiqué de presse.

La chaîne, qui se spécialise dans la livraison de pizzas et de poutines, opère actuellement 73 succursales dans trois provinces canadiennes. Le groupe compte 2 600 employés.

« Gérer de la croissance est certes quelque chose d’excitant, mais cela s’accompagne d’un impressionnant lot de défis. Passer de 10 à plus de 120 millions de chiffres d’affaires en moins de 5 ans dans le contexte économique difficile dans lequel nous naviguons depuis quelques années requiert d’ajuster ses voiles constamment pour faire face au changement. Nous sommes indubitablement choyés d'avoir à nos côtés une équipe qui, comme nous, est motivée par les défis et qui est axée sur les résultats », a souligné Élisabeth Abbatiello, co-propriétaire et vice-présidente communications.