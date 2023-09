Conférence de Ravy Por sur l'intelligence artificielle

L'avenir de l'intelligence artificielle (IA) fera l'objet d'une conférence, qui sera livrée le 2 octobre prochain au Cégep Beauce-Appalaches, par la mathématicienne et experte en IA, Ravy Por,

Conçue dans le but de démystifier ce domaine complexe, cette conférence exceptionnelle portera sur l'historique, l'éthique et le futur de l'IA et permettra de rendre les concepts accessibles au grand public.

Directrice exécutive et leader du Centre d'excellence en intelligence artificielle et en technologies émergentes chez KPMG au Québec, Mme Por est une femme engagée pourvue d’une grande vigilance éthique. Elle cumule plus de 17 ans d'expérience en innovation, en science des données et en technologies émergentes, en plus de s'intéresser aux défis sociétaux liés à l'utilisation éthique et à la transparence algorithmiques.

Sensible à la démocratisation de l’éducation numérique, Ravy Por a fondé l'organisme à but non lucratif Héros de chez nous, qui œuvre pour l'accessibilité et la démystification des concepts et des métiers en STIM (Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques) ainsi qu’en IA. Elle a rejoint plus de 100 000 jeunes et professionnels à travers le Québec, encourageant la diversité et la collaboration interdisciplinaire en IA. De plus, elle a développé de solides communautés regroupant des spécialistes et des instances décisionnelles afin de briser les silos, favoriser le partage de connaissances et la collaboration interdisciplinaire dans diverses industries, tout en incluant la diversité.

Son parcours exceptionnel a été salué par de nombreuses distinctions, dont le palmarès des 100 Entrepreneures, les 100 Canadiennes les plus influentes, le Leadership au féminin, Femme en Technologie ainsi que les prix de la Relève Technoscience, la Relève de l’Université de Montréal, Réussite et rayonnement intervention jeunesse et la Médaille du souverain pour les bénévoles.

La conférence sera présentée le lundi 2 octobre à 19 h à la Salle Alphonse-Desjardins du campus de Saint-Georges du Cégep Beauce-Appalaches.

Les billets sont disponibles au coût de 8 $ pour la communauté étudiante et de 12 $ en admission générale à la billetterie en ligne du CBA ou en argent comptant à l’entrée le soir de la conférence.