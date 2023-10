Football: les Condors enfin victorieux à domicile

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont décroché leur première victoire, ce samedi 30 septembre devant leurs partisans, par la marque de 37 à 14.

Cette victoire revêt une importance particulière pour l'équipe et confirme sa détermination après un début difficile en division 2.

Sur le plan offensif, le quart-arrière Jérémy Hayes s'est distingué en complétant avec succès 16 de ses 29 passes, accumulant un total de 251 verges de gain et inscrivant 2 touchés.

Louis Drolet a été un atout majeur dans le jeu aérien; en plus de marquer 2 touchés, il a enregistré 11 réceptions pour un total de 167 verges, ce qui fait de lui le receveur le plus performant sur le terrain. Au sol, Zachary Roy a porté le ballon à 22 reprises pour des gains de 161 verges et 2 touchés, montrant la polyvalence de l'attaque des Condors.

Côté défensif, les Condors n’ont accordé que 185 verges à l'attaque des Aigles, mettant constamment la pression sur l'adversaire et empêchant toute avancée significative. « Nous avons fait face à de l'adversité et notre équipe a bien réagi dans les moments difficiles », a souligné l’entraîneur-chef des Condors, Marc Loranger.

Les Condors joueront leur dernier match à domicile le 21 octobre à 19 h 30 contre Les Volontaires du Cégep de Sherbrooke.

Les résultats de la fin de semaine en division 2

Les Volontaires de Sherbrooke ont remporté leur match contre les Islanders du Collège John Abbott avec un score de 39 à 23. Les Diablos de Trois-Rivières se sont inclinés 27 à 9 face aux Lynx d'Édouard-Montpetit, alors que le Noir et Or de Valleyfield a été contraint à la défaite par les Faucons du Cégep de Lévis, qui l'ont emporté avec un score de 35 à 21.