Saint-Simon-les-Mines inaugure ses nouvelles infrastructures

La Municipalité de Saint-Simon-les-Mines a célébré ce vendredi 11 juillet l’inauguration de trois projets majeurs : le nouveau parc municipal, la Promenade des Mines et la mise en valeur des vestiges de la Drague Séraphin-Bolduc.

L’événement, organisé à l’arrière de l’édifice municipal et de l’église, a réuni de nombreux citoyens, partenaires, dignitaires et bénévoles dans une ambiance festive.

Le maire André Lapointe et les membres du conseil ont souligné que ces projets s’inscrivent dans une volonté de renforcer le sentiment d’appartenance, de valoriser le patrimoine local et d’offrir des espaces de loisirs accessibles à tous.

Trois réalisations pour la communauté

Le parc municipal a été officiellement ouvert avec ses nouveaux modules de jeux, rendus possibles grâce au soutien financier de la MRC Beauce-Sartigan, du ministère de la Famille et de la Municipalité.

La Promenade des Mines, un sentier accessible offrant une vue imprenable sur la rivière Gilbert, a été réalisée avec l’appui du programme PRIMA du gouvernement du Québec. Elle est dotée de mobilier de détente et d’un pavillon multifonctionnel.

Quant aux vestiges de la Drague Séraphin-Bolduc, pièce maîtresse de l’histoire minière locale, ils ont été rapatriés et mis en valeur grâce à une importante mobilisation. Des panneaux historiques racontent désormais son parcours et son rôle dans l’histoire régionale.

Deux plaques commémoratives ont également été dévoilées pendant la cérémonie : le Pavillon Caron Quirion, en hommage à Christine Caron et Ghislain Quirion pour leur engagement exceptionnel, ainsi que la Halte Jocelyne et Richard, dédiée à Jocelyne et Richard, bénévoles reconnus pour leur générosité et leur implication.