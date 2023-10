Belle soirée de reconnaissance pour l'entrepreneur Louis Jacques

Plus de 125 convives ont assisté à la soirée reconnaissance, dédiée à la personnalité d'affaires Louis Jacques, qui s'est tenue jeudi soir dernier à la Salle L'Incomparé de Saint-Joseph.

L'événement était organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Joseph-de-Beauce, pour reconnaître ses implications et ses réalisations distinctives au sein de la communauté locale et régionale.

En affaires depuis plus de 50 ans, Louis Jacques cumule les histoires de réussite entrepreneuriales.

Dès son plus jeune âge, ce fils d’agriculteur trouvait toutes les occasions de nourrir sa fibre entrepreneuriale : que ce soit en ramassant des bouteilles ou en confectionnant des cadrages en bois.

M. Jacques a toujours souhaité être son propre employeur, ce qui s’est vite concrétisé. À 23 ans, il lance l’entreprise Sitraco Inc., avec quatre autres associés, et ce, à partir de rien. Au fil des années, il lancera en solo ou en partenariat d’autres projets : Armoires DLM, Les Résidences Pro-Fab et Groupe Isolofoam.

En 2013, il soutient la création d’une clinique médicale à Saint-Joseph en partenariat avec La Coop santé Robert-Cliche, ce qu’il considère comme un défi de taille. Il est désormais à la tête de la Société d'investissement Louis Jacques ltée qui gère un parc immobilier commercial en Beauce, en plus d’assister des entreprises dans leur démarrage et d’offrir des services de mentorat à la relève entrepreneuriale.

Il a aussi été le principal instigateur de la sauvegarde du presbytère de Saint-Joseph-de-Beauce.

La présidente de la chambre de commerce, Annick Gagnon, a souligné comment ce visionnaire en affaires était aussi un modèle de générosité et d'engagement philanthropique. « C'est un homme d'exception qui a enrichi notre ville », a-t-elle déclaré.

Plusieurs personnes sont venues témoigner au micro de leur appréciation du personnage, dont des partenaires d'affaires et des amis, en plus de personnalités publiques comme le maire de Saint-Joseph-de-Beauce, Serge Vachon, le préfet de la MRC Beauce-Centre, Jonathan V. Bolduc et le député de Beauce-Nord, Luc Provençal.

Dans son discours de remerciements, Louis Jacques a signalé que le travail en équipe devait se faire « dans le respect, la rigueur et la vigueur » mais aussi dans l'honnêteté de se dire les vrais choses « même si ça déplait à certains.»

Même si plusieurs pensent qu'il ne travaille plus, il a rappelé que, bien au contraire, il était des plus actifs. « Moi, je ne vieillis plus, je prend de l'âge seulement », de dire l'homme de 74 ans.