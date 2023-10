Les épiciers ne confirment pas de rabais ou de gels de prix

Plus de 125 convives ont assisté à la soirée reconnaissance, dédiée à la personnalité d'affaires Louis Jacques, qui s'est tenue jeudi soir dernier à la Salle L'Incomparé de Saint-Joseph. L'événement était organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Joseph-de-Beauce, pour reconnaître ses implications et ses réalisations ...