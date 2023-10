Jean-Pierre Thabet sera le président d'honneur du 35e Gala de l'entreprise beauceronne

Jean-Pierre Thabet, vice-président exécutif chez MIRAGE, a été nommé président d'honneur du 35e Gala de l'entreprise beauceronne organisé par la Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG).

« J'ai accepté la présidence pour encourager les entrepreneurs à partir de nouvelles entreprises ou à faire grandir leur entreprise. Je pense que la Beauce devrait être fière d'avoir autant d'entreprises qui viennent de la région », a souligné Jean-Pierre Thabet en conférence de presse. « Chez MIRAGE, nous affirmons constamment que notre capital humain est notre atout le plus précieux. Je suis fermement convaincu que, quelle que soit la taille de l'organisation, c'est la passion des entrepreneurs et de leurs équipes, ce que nous appelons le Feu sacré, qui alimente la croissance et propulse l'entreprise vers de nouveaux sommets. Chaque individu apporte sa touche unique et son expertise, contribuant ainsi à maintenir l'organisation en perpétuel mouvement. »

En ce sens, le thème de cette édition est: Cultiver l'esprit entrepreneurial dans son organisation. Elle se tiendra le 25 mai prochain au Georgesville à Saint-Georges.

Candidatures ouvertes

La mise en candidature pour les prestigieux Jarrets du Gala de l'entreprise beauceronne 2024 est ouverte.

« Nous lançons un appel à toutes les entreprises et organismes, quel que soit leur taille ou leur secteur d'activité, pour qu'ils examinent attentivement les différentes catégories et soumettent leurs candidatures. Faire partie des finalistes de ce gala est une source de grande fierté, et cela engendre une mobilisation exceptionnelle au sein des équipes », a mentionné le président du conseil d’administration de la Chambre de commerce, Samuel Pépin.

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire du 16 octobre au 16 novembre 2023.

Les Prix Prestige 2024

Jarret Projet d’investissement - Volet industriel

Jarret Projet d’investissement - Volet commercial

Jarret Personnalité d'affaires de l'année

Jarret Implication sociale et communautaire

Jarret Nouvelle entreprise

Jarret Services professionnels

Jarret Organisme à but non lucratif

Jarret Innovation technologique

Jarret Travailleur autonome | Microentreprise

Jarret L'Aile Jeunesse

Jarret Intégration en entreprise

Jarret Tourisme

Jarret Développement durable

Jarret Employé par excellence

Jarret Arts & Culture

Un nouveau Prix Prestige s’ajoute à la liste, soit le Jarret Arts & Culture.

« Le Jarret Arts & Culture est une distinction qui vise à reconnaître et célébrer l'excellence dans les domaines artistiques et culturels. Il récompense les individus, les groupes, ou les organisations qui ont apporté une contribution significative à la promotion, à la préservation, et à l'enrichissement de l'art et de la culture. Ce prix met en lumière l'importance de l'expression artistique, de la créativité, et de la diversité culturelle dans notre société, tout en encourageant l'innovation et l'inspiration au sein de ces secteurs. Il célèbre l'impact positif des arts et de la culture sur nos vies et notre communauté, mettant en avant les artistes, les artisans, et les acteurs culturels qui enrichissent notre monde par leur talent et leur dévouement », a précisé Annie Gilbert, directrice générale de la CCSG.

Le prix du public

Pour le Prix du public du Gala 2024, le comité organisateur a retenu la catégorie suivante : Événement de l'année. Ainsi, cette distinction sera décernée à l'événement le plus marquant de l'année en Beauce.

La façon de voter se fera par un formulaire électronique accessible sur le site Internet de la CCSG sous l’onglet Gala et Prix du public. La période de votation débutera le lundi 6 novembre prochain et se terminera le lundi 4 décembre 2023 à minuit.

Prix des partenaires

Les partenaires d’affaires de la Chambre de commerce souligneront également les accomplissements importants des entreprises d’ici grâce à plusieurs jarrets:

Jarret Gestion des ressources humaines (Employeur de choix) - Services Québec

Jarret Éducation interordres - (Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemins, Centre universitaire des Appalaches et le Cégep Beauce-Appalaches)

Jarret Entreprise agricole

Les prix honorifiques

Jarret Mention honorifique

Jarret D'or

Les prix honorifiques sont discrétionnaires et remis par deux instances relevant de la Chambre de

commerce de Saint-Georges, c'est-à-dire, le conseil d'administration et le président d'honneur du Gala

de l'entreprise beauceronne. Aucune mise en candidature n’est requise pour ces prix.