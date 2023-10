Un plein autobus pour la Tournée des Grands Ducs

Une quarantaine de personnes, venant de partout en Chaudière-Appalaches et de la région de Québec, ont participé le 14 octobre à la troisième Tournée des Grands Ducs, pour découvrir cinq entreprises agrotouristiques producteurs d’alcool beaucerons.

Les endroits visités étaient la Cache à Maxime et la Contrebande (Scott), le Houblon des Jarrets Noirs (Saint-Bernard), la Bleuetière Goulet (Saint-Frédéric), Frampton Brasse (Frampton) et le Verger à Ti-Paul Cidrerie et Tarterie (Saint-Elzéar). Les entreprises rencontrées ont proposé des dégustations de leurs produits alcoolisés et de leur offre alimentaire, en plus d’une visite guidée de leurs installations.

« Nous avons la chance de côtoyer des entrepreneurs de renom, audacieux et inventifs qui font rayonner la région grâce à leurs produits et services exceptionnels. Depuis trois éditions, le public de la Beauce, de la Chaudière-Appalaches et de la région de Québec s’animent devant ces rencontres privilégiées. Notre clientèle allumée a l’occasion de comprendre l’évolution des entreprises et le processus de création de leurs produits alcoolisés et est curieuse de découvrir les coulisses de ces découvertes culinaires », a mentionné Marie-Émilie Slater Grenon, directrice du développement touristique chez Destination Beauce, qui organisait l'événement.

Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans le cadre du Programme d’appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région. Par ailleurs, Destination Beauce a également pu compter sur le soutien de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches et des députés de Beauce-Nord et de Beauce-Sud, Luc Provençal et Samuel Poulin.