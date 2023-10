Quelque 71 mentors d'affaires reconnus en Chaudière-Appalaches

Un total de 71 mentors ont été reconnus pour leur implication bénévole auprès des entrepreneurs de la région, lors du 5e Gala du mentorat d’affaires de Chaudière-Appalaches Économique, qui s'est tenu le 19 octobre à La cache à Maxime de Scott.

Les récipiendaires se sont distingués parmi quatre niveaux de reconnaissance, soit Attestation, Bronze, Argent et Or. Voici la liste pour les trois MRC de la Beauce:

Beauce-Centre

Serge Jacques (Or), Jean Bolduc et Raynald Doyon (Argent), Marie-Ève Drouin (Bronze).

Beauce-Sartigan

France Bégin, Marcel Côté, Daniel Drouin, Lucie Hamel, Patrick Morissette, Anne-Marie Rodrigue, Guy Roy, Sylvie Roy et Karline Turcotte (Argent), Jeannot Boutin et Marie-Hélène Lepage (Bronze), Vincent Nadeau (Attestation).

Nouvelle-Beauce

Line Breton (Or), Carole Audet, Dany Gilbert et Yanick Parent (Argent), Lionel Bisson et Rémi Breton (Bronze), Hélène Picard (Attestation).

Le service de mentorat, régionalisé en 2009, compte à son actif plus de 1 800 jumelages entre mentors et mentorés. Cet accompagnement représente plus de 5 000 heures de bénévolat par année. Au cours de la soirée, les mentors ont d’ailleurs pu mesurer l’ampleur des impacts positifs de leur implication grâce aux témoignages de plus d’une vingtaine d’entrepreneurs mentorés.

Notons que la tenue du gala a été rendue possible, entre autres, grâce à la collaboration financière du Réseau Mentorat ainsi que de Desjardins Entreprises.