Soirée des Sommets: Safari Condo est l'Entreprise de l'année

Le Centre Frameco de Saint-Joseph accueillait, ce jeudi 26 octobre, la 24e Soirée des Sommets de Beauce-Centre Économique.

Au total, c'est près de 275 personnes du monde des affaires qui ont répondu à l'invitation et écouté la conférencière de cette édition: Marie-Ève Drouin.

Avec son thème « Trouve ton essence », la présidente d'Interbois est revenue sur son histoire. Comme un clin d'oeil à son père, Benoît Douin, elle est à son tour conférencière, 10 ans après lui.

Marie-Ève Drouin raconte comment, au cours des dix dernières années, elle a trouvé son essence, sa propre identité et comment celle-ci a teinté l’évolution d’Interbois. « J’ai eu l'opportunité de suivre ce qui me rendait heureuse. J’ai suivi mon cœur. J’ai travaillé fort. J’ai vraiment écouté le besoin pour comprendre ce qui avait de l’impact », a-t-elle précisé.

Cette dernière termine sa conférence en invitant les convives à se questionner sur leur essence, « après tout, trouver son essence pour créer du beau ... c’est le travail d’une vie. »

Sept Sommets remis aux entrepreneurs locaux

Lors de la soirée, les sommets de l'Innovation, Actif Humain, Jeunes Personnalités d'Affaires, Nouvelle Entreprise et Entreprise de l'Année et Vraiment Beauce ont ainsi pu être attribués.

« C’est avec un grand sentiment de fierté que Beauce-Centre Économique présente, depuis maintenant 24 éditions, la Soirée des Sommets. Notre organisme a une chance inestimable de côtoyer au quotidien de si belles entreprises et de les mettre de l’avant lors d’un événement comme celui-ci », a expliqué Pierre-André Bégin, président de Beauce-Centre Économique.

Tout d'abord, Marie-Ève Drouin a reçu le Sommet Conférence pour la remercier d'avoir accepté de partager son histoire à la salle.

Jean-Champagne est récompensé par le Sommet Enracinement. Fièrement ancré dans le monde des affaires de la MRC Beauce-Centre, il est reçoit cette reconnaissance aussi bien pour son parcours professionnel que pour son implication personnelle auprès des membres de sa communauté.

Ensuite, le Sommet Actif Humain a été remis à l'entreprise DLM Votre fabricant d'Armoires pour son investissement dans l'amélioration de la gestion des ressources humaines dans les dernières années.

Le Sommet Innovation revient à l'entreprise Régitex pour récompenser son innovation dans tous les domaines. L’an dernier, Régitex a lancé son campus de formation qui regroupe trois volets : la formation des opérateurs, les projets écoresponsables et le développement du leadership.

Le Sommet Vraiment Beauce est remis cette année, à l'organisation des Festivités Western de Saint-Victor. Deuxième plus important festival western dans l’est du Canada, les Festivités Western de Saint-Victor sont, depuis 1978, un incontournable de la saison estivale en Beauce. Avec une programmation diversifiée, l’événement attire plusieurs dizaines de milliers de personnes chaque année. Année après année, l’événement génère des retombées économiques régionales de deux millions de dollars.

Véronique Labbé, fondatrice de l'agence de communication Véro Labbé Communications située à Beauceville reçoit le Sommet Jeune Personnalité d'Affaires. En plus de son entreprise, elle a, avec son partenaire de vie Francis Gilbert, repris la Chapelle Fraser en novembre 2022, avec le rêve de transformer le bâtiment historique en salle de spectable.

Dans le volet Nouvelle Entreprise, ce sont Les Complices du 1070 qui remportent le Sommet. Pour rappel, Les Complices du 1070 est un salon de coiffure pour hommes, femmes et enfants. Démarrée en 2019 par Annick Gagnon, Marianne Fecteau et Émilie Lessard, trois jeunes femmes d’affaires talentueuses et ambitieuses, l’entreprise connaît un réel succès depuis son ouverture.

Le plus attendu des Sommets, récompensant l'entreprise de l'année, a été attribué à Safari Condo, entreprise spécialisée dans la fabrication de petites roulottes ultralégères et de motorisés de classe B. Transférée depuis mars 2023, ce sont désormais Frédéric Pratte, André Deschamps, Guillaume Diez Breton, Daniel Perron, François Laforêt et Dominique Nadeau qui sont actionnaires de Safari Condo.