Financière agricole du Québec: 235 M$ versés en garanties de prêts en Chaudière-Appalaches

Au cours de la dernière année, quelque 234,3 millions de dollars ont été versés en garanties de prêts, auprès d'entreprises agricoles et forestières du territoire de Chaudière-Appalaches, par la Financière agricole du Québec.

C'est ce qui ressort du bilan 2022-2023 des activités de l'organisme en matière de financement, d'assurance et de protection du revenu, rendu public cette semaine. Ces informations découlent du rapport annuel pour l'exercice financier s'étant terminé le 31 mars dernier.

Du total des prêts, 168,9 millions sont allés à des entreprises laitières et acéricoles et 1,6 M$ aux producteurs forestiers.

La FAQ a aussi procuré une aide financière directe et adaptée à la réalité des jeunes de la relève en appuyant 84 projets structurants, pour une somme totale de 1,9 million de dollars.

Par ailleurs, quelque 105 millions de dollars ont été remis aux producteurs dans le cadre des programmes d'assurance et de protection du revenu couvrant la plupart des risques auxquels font face les entreprises agricoles. La majeure partie de ce montant, soit 73,7 M$, représente les compensations de l'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA), qui ont été principalement remises aux entreprises porcines.

« Notre organisation a su démontrer son engagement auprès du secteur agricole au travers des aléas météo et du contexte économique incertain. Notre accompagnement et l'adaptation de nos programmes sont au cœur de nos priorités, et ce, afin de répondre aux besoins des producteurs qui sont en constantes évolution », a déclaré le président-directeur général de la Financière agricole du Québec, Ernest Desrosiers, par voie de communiqué de presse.