Un nouvel investissement pour le développement industriel

Le Comité de promotion industrielle d’Adstock, avec l’appui de la Municipalité d’Adstock, s’est porté acquéreur d’un bâtiment situé au 81-83 rue Fortin, une initiative qui vise à stimuler le développement économique et industriel sur son territoire.

« Le but de cette initiative est de diversifier le tissu entrepreneurial du secteur Saint-Méthode d’autant plus que la construction de bâtiments industriels est beaucoup plus dispendieuse ces temps-ci, surtout dans un contexte d’inflation », a souligné, Pascal Binet, maire d’Adstock.

« L’acquisition de ce bâtiment s’inscrit dans une stratégie favorisant l’installation de nouvelles entreprises au sein de notre municipalité où le développement économique est une priorité. Le fait d’avoir un bâtiment prêt à accueillir des entrepreneurs qui veulent démarrer rapidement leurs activités est une formule qui a déjà porté ses fruits dans le passé », conclut Serge Nadeau, président du Comité de promotion industrielle d’Adstock.

