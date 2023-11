Retour d’un mentor expérimenté dans Beauce-Centre

La cellule de mentorat d’affaires Beauce-Centre retrouve, parmi son équipe, un entrepreneur visionnaire et passionné en la personne d'Alain Mathieu, ex-propriétaire de Plasti-Tom inc.

Son expertise s’ajoutera à celle des quatre autres mentors, déjà présents dans la cellule, pour guider les entrepreneurs de la MRC Beauce-Centre vers l’atteinte de leurs objectifs.

Œuvrant depuis plus de 20 ans dans le domaine des affaires, la carrière d’Alain Mathieu a été marquée par la création et le développement de trois entreprises. Principalement spécialisé dans le domaine de l’impression, l’entrepreneur a également évolué dans la transformation de plexiglas et dans l’injection et le soufflage de plastique. Avec plus de 115 employés sous sa supervision tout au long de sa carrière, Alain Mathieu a développé une grande expertise en matière de gestion administrative et du personnel. Désirant continuellement perfectionner ses connaissances, l’homme d’affaires a également complété plusieurs formations en production et en gestion. Grandement engagé dans sa communauté, il a aussi pris part à plusieurs mouvements sociaux.

Le mentor, un allié

Relation privilégiée entre une personnalité d’affaires d’expérience (le mentor) et un entrepreneur (le mentoré), le mentorat d’affaires favorise un accompagnement personnalisé dans le développement des connaissances et du savoir-être en entrepreneuriat. Ce service s’adresse à tous les entrepreneurs, qu’ils soient en phase de démarrage, croissance ou transfert (cédant/repreneur).

Selon les données recueillies par le Mentorat d’affaires de Chaudière Appalaches Économique, la présence d’un mentor permet à 73 % des entreprises en démarrage de passer le cap des cinq ans d’existence alors que ce taux est normalement de 34 %. D’ailleurs, 94 % des entrepreneurs mentorés recommandent de faire appel au mentorat d’affaires.

Pour obtenir de plus amples informations sur le service de mentorat d’affaires, les entrepreneurs peuvent communiquer avec Beauce-Centre Économique.