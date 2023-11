Le commerce Jules Maheux Chaussures a fermé ses portes

Un des plus anciens commerces de Saint-Georges, Jules Maheux Chaussures, vient de fermer ses portes en raison d'une faillite.

Un avis de la sorte a été affiché la semaine dernière par le syndic Roy, Métivier, Roberge dans la porte du magasin qui était propriété de la dénomination corporative Jules Maheux Inc. La boutique était installée sur le boulevard Dionne, dans le secteur Ouest.

C'est vers la fin des années 60 que Jules Maheux et son épouse, Lucette Caron, avaient acheté ce magasin qui s'appelait alors Simard Chaussures.

« Papa travaillait à l’époque comme vendeur d’annonces pour l’Éclaireur-Progrès et madame veuve Simard avait demandé à mon père s’il ne connaîtrait pas un acheteur potentiel, lui qui sillonnait les routes de la Beauce. Et c’est ainsi que, tel un Saint-Paul sur le chemin de Damas, papa s’est dit en revenant de La Guadeloupe ce jour là: "Pourquoi pas moi?" C’en est suivi, avec le support et la complicité indispensables de Lucette Caron son épouse, un changement de mode de vie pour notre famille », raconte le fils aîné, Jean Maheux, dans un message envoyé à EnBeauce.com.

L'aventure du couple s’est terminée il y a un peu plus de 25 ans par la vente du magasin à André Poulin, qui a conservé le nom du commerce jusqu'à la fin.

Le sort a voulu que la boutique cesse ses opérations la même année que le décès de Jules Maheux, survenu en janvier dernier à l'âge de 92 ans.