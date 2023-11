Un soutien de 50 000 $ au Centre agroalimentaire des Appalaches

Par le biais de son Fonds d’aide au développement du milieu, Desjardins a annoncé par voie de communiqué de presse une aide financière de 50 000 $ au Centre agroalimentaire des Appalaches, installé à Adstock.

Le soutien servira plus précisément à la réalisation de projets qui vise le développement, la transformation, la formation et la mise en marché de produits bioalimentaires issus du terroir régional.

« Grâce à cette aide financière, nous pourrons mettre l’avant divers projets comme le développement et la mise en marché de 10 nouveaux produits alimentaires régionaux sous une marque polynôme ainsi que la création d’un nouveau Fonds afin de permettre à des entrepreneurs en agroalimentaire de développer de nouveaux produits bioalimentaires », a indiqué Guy Poulin, directeur du centre.

Notons que le Centre agroalimentaire des Appalaches a comme mission de contribuer activement au développement du secteur bioalimentaire de la région de Chaudière-Appalaches en accompagnant et soutenant les acteurs et actrices de l’industrie alimentaire dans la MRC des Appalaches et des alentours.