Une enquête du BEI a été ouverte suite à un décès survenu à Saint-Lambert-de-Lauzon

Mélissa Jacques a été nominée au poste de directrice générale du Centre d’écoute et de prévention du suicide (CEPS) Beauce-Etchemins, succédant ainsi à Félix Nunez. Elle a pris son poste le 13 novembre. « Je tiens à remercier le conseil d’administration et toute l’équipe du CEPS Beauce-Etchemins pour leur confiance. Je me sens doublement honorée ...