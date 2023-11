Des augmentations salariales jusqu'à 15% pour les travailleurs de duBreton

Les employés des usines de Saint-Charles et de Saint-Bernard, de l'entreprise de transformation alimentaire duBreton, viennent de signer une nouvelle convention collective d’une durée de 5 ans, qui comprend des augmentations salariales variant entre 14,5% et 15%.

Le nouveau contrat de travail, qui avait été conclu un peu plus tôt en novembre entre l’employeur et la section locale 500 des TUAC Canada représentant les travailleurs, a été soumis à une période de vote des syndiqués, qui s’est déroulée du 8 au 13 novembre. De plus, la nouvelle entente maintient les acquis négociés lors des dernières conventions (jours fériés, vacances, soins dentaires, banque de temps cumulé, etc.).

« Nous sommes très heureux et fiers de cette nouvelle entente qui positionne, une fois de plus, duBreton comme un employeur de choix dans le marché de la transformation alimentaire. Chez duBreton, nous offrons des emplois variés et stimulants avec des avantages exceptionnels. Nous visons l’excellence en matière de gestion de nos talents et le travail d’équipe fait partie de nos valeurs », a déclaré Line Breton, vice-présidente des ressources humaines de l'entreprise, à l'issue de la signature.

Spécialisée dans la production et la transformation de porc biologique, duBreton opère quatre usines de transformation, dont une aux États-Unis, deux meuneries et plusieurs fermes dans l’Est du Canada. Son siège social est situé à Saint-Bernard, en Beauce.