La Chambre de commerce et d’Industrie Nouvelle-Beauce dévoile sa programmation 2024

La Chambre de commerce et d’Industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) a organisé un déjeuner festif ce mardi 5 décembre, afin de dévoiler sa programmation pour l'année à venir.

Près de 100 participants d’entreprises étaient présents lors de ce lancement.

« Nous avons annoncé la tenue de plusieurs beaux événements qui permettront aux gens d’affaires de réseauter dans le plaisir afin de faire connaître leur entreprise! Avoir autant de gens à un lancement de programmation nous démontre bien l’importance des activités que nous organisons tout au long de l’année! » a mentionné la directrice de la CCINB, Marie-Christine Lavoie.

Pour 2024, plusieurs activités feront leur retour : Journée Innovation RH, Déjeuner Réseautage à St-Lambert, Déjeunerconférence : Responsabiliser vos équipes pour un meilleur équilibre professionnel, Homardise en direct de l’univers de Renaud Labonté, 5 à 7 réseautage à Scott, notre annuel Tournoi de golf, Challenge Dekhockey CCINB et l’Assemblée générale annuelle,

Il y aura aussi les Déjeuners-Réseautage qui se tiennent deux mardis par mois. Pour le Volet Jeunes Professionnels, un souper de Cabane à Sucre et une sortie-réseautage aux Capitales de Québec sont prévu pour permettre aux jeunes gens d’affaires de 40 ans et moins de développer leur réseau tout en ayant du plaisir.

Pour rappel, la CCINB est un acteur important et de premier plan pour le développement économique de la région. La mission de la CCINB est de maintenir la force d’un réseau d’affaires de leaders visant : le partage des expériences, l’importance de l’achat local, la défense des intérêts et ce, afin d’atteindre l’objectif premier de contribuer significativement au développement des membres et par le fait même, au développement des organisations.