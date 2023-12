Plaisirs pour tous: une mini-entreprise créée par des étudiants du Cégep Beauce-Appalaches

Plaisirs pour tous est une mini-entreprise créée par huit étudiants du programme de Comptabilité et gestion du Cégep Beauce-Appalaches.

EnBeauce.com a rencontré le président, Zachary Roy, et le VP marketing, Félix Michaud, de cette entreprise qui propose des bonbons, des chocolats et du café.

Les deux étudiants expliquent le processus de réflexion qu'ils ont eu avec leur équipe, les défis auxquels ils ont dû faire face et présentent leurs produits.

« On le dit dans notre nom, Plaisirs pour tous. On veut pouvoir offrir un petit plaisir, un petit réconfort, qui permet à nos clients de prendre une pause bien méritée », a expliqué Félix Michaud.

« On voulait aller chercher des produits qui allaient satisfaire une majorité de la population », a précisé Zachary Roy. « Le café c'est notre produit thème parce que c'est une boisson qui est consommée par une grande partie de la population, que ce soit les jeunes comme nous ou les personnes plus âgées. Tout le monde consomme du café! »

En plus d'inviter la population à se procurer leurs produits, ils font également appelle aux encouragements et aux bons mots de soutiens « Ça nous motive à continuer, parce qu'on continue aussi pendant la session d'hiver », a conclu le VP Marketing. « Nous on apprend au travers de tout ça et on essaie de donner le meilleur de nous-même. »

Les membres de l'équipe sont:

- Président: Zachary Roy

- Directeur Finances: Xavier Bachand

- VP Marketing: Félix Michaud

- VP Ressources humaines: Karine Thibault-Masson

- VP Approvisionnement: Charles Veilleux

- Directeur Production: Mathis Bernard

- VP Production: Maxime Ratte

- VP Finances: Audrey-Ann Grondin

Pour joindre l'équipe, il suffit de se rendre sur la page Facebook Plaisirs pour tous 2023, sur Instagram à plaisirs_pour_tous ou bien de les contacter par courriel à [email protected].