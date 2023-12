Trois fonds d’investissement acquièrent la Boulangerie St-Méthode

Une firme américaine de placements privés, Swander Pace Capital, a annoncé aujourd’hui s’être associée à la CDPQ (Caisse de dépôt et de placement du Québec), et à Partenaires d'investissement Roynat (Banque Scotia) pour faire l’acquisition d’une participation majoritaire dans la Boulangerie St-Méthode.

Fondée en 1947, l'entreprise d'Adstock distribue aujourd’hui trois gammes de produits santé à ses détaillants et clients de partout au Québec et au Canada.

« Cette transaction est le résultat d’une planification minutieuse qui vise à assurer l’avenir à long terme de Boulangerie St-Méthode à Adstock et ailleurs au Québec », a indiqué son président, Benoit Faucher, par voie de communiqué de presse. « Nos nouveaux partenaires partagent nos valeurs ancrées dans notre culture d’entreprise familiale, comme le reflète notamment le maintien de l’équipe de direction actuelle et de tous les emplois. Ils reconnaissent le savoir-faire et l’expertise de l’équipe de BSM ainsi que la qualité supérieure de nos produits. Pour ma part, je continuerai de jouer un rôle-conseil auprès de l’équipe de direction tout en assurant une transition harmonieuse. »