Inspections alimentaires: 25 000 $ d’amendes dans la région en 2023

Des entreprises d'alimentation, des fermes et des résidents de la région ont été condamnées en 2023 à payer des amendes totalisant 25 000 $, en lien avec la surveillance et l'inspection alimentaires.

C'est ce que révèle une compilation des données du site du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), effectuée par EnBeauce.com.

Ainsi, l'entreprise Les Viandes LD Ltée, de Saint-Évariste-de-Forsyth, a reçu quatre condamnations l'an dernier, pour un total de 5 500 $ d’amendes. À son épicerie-boucherie Marché Porcella, l'exploitant a été pris en défaut, à trois reprises, de détenir convenablement des produits altérables à la chaleur jusqu’à sa livraison au consommateur. On a aussi mis en vente un produit conditionné sans inscriptions en caractères indélébiles, lisibles et apparents pour relever sa composition. Le marché a toutefois cessé ses opérations depuis les infractions qui lui étaient reprochées, en raison de l'incendie criminel du bâtiment survenu en juillet 2023.

Pour sa part, le resto-bar Jack Saloon de Saint-Georges a été blâmé à deux reprises pour «avoir exploité un établissement dont les lieux, les équipements et les matériaux servant à la préparation, à l’entreposage et au service des produits n’étaient pas propres» et à une reprise pour ne pas avoir été capable de détenir convenablement des produits altérables à la chaleur jusqu’à sa livraison au consommateur. Les amendes ont totalisé 2 000 $.

Pour cette même infraction, le comptoir Subway du 8760, boulevard Lacroix à Saint-Georges, a écopé en novembre dernier d'une amende de 1 000 $.

Fermes

Plusieurs fermes du territoire ont aussi enfreint les règles du MAPAQ.

C'est le cas de la Ferme Lehoux S.E.N.C, de Saint-Séverin, pour «avoir exploité un lieu où se trouvent des animaux dont les produits sont destinés à la consommation humaine sans y maintenir les locaux propres.» Les propriétaires se sont vu imposer une amende de 5 000 $. De plus, il s'agissait d'une récidive pour cette ferme laitière, indique le ministère.

Deux exploitants agricoles de Saint-Éphrem ont aussi été condamnés: la Ferme Maroch et Fils, pour avoir détenu du lait contenant un résidu de «substances inhibitrices», pouvant causer un risque pour la santé (2 500 $); la Ferme Renald et Jean-Guy Roy Inc., pour ne pas s'être assuré que l'étable soit exempte d'animaux autres que ceux des espèces bovine, caprine ou équipe (500 $).

De même, la ferme laitière La Biche Inc., de Saint-Évariste-de-Forsyth, a exploité son établissement alors que «les lieux et les équipements servant à la préparation, au conditionnement et à l'entreposage des produits n'étaient pas propres». Amende de 500 $.

Pour sa part, la Ferme 4 Saisons CLM Inc., située à Saint-Benoît-Labre, a payé un même montant pour ne pas avoir avoir eu son compresseur frigorifique installé ailleurs que dans la laiterie.

En avril dernier, la cour a condamné Maurice Bilodeau, de la Ferme BiJacq et Fils Inc. de Saint-Odilon-de-Cranbourne, à payer 2 500 $ pour avoir entravé le travail d'une personne autorisée du MAPAQ dans l'exercice de ses fonctions.

Enfin, un découpeur de viande à forfait, Marc Bilodeau, de Saint-Martin, a écopé d'une amende de 5 000 $ pour avoir omis de déposer les viandes non comestibles, déchets, rebuts et détritus dans un récipient étanche avec couvercle, et de ne pas avoir transvidé le récipient au bac à déchets, aussitôt plein.

Rappelons que pour la protection de la santé publique, le gouvernement du Québec effectue une surveillance de toute la chaîne bioalimentaire, soit les restaurants, les supermarchés, les traiteurs, les abattoirs, les usines de transformation et les fermes laitières.

Rappelons que le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est responsable de l’inspection de ces établissements. Des inspecteurs se rendent sur les lieux lorsqu’une plainte est déposée pour s’assurer que les lois et règlements en matière d’hygiène et de salubrité sont respectés. Ils effectuent régulièrement des vérifications.

Des poursuites sont intentées contre quiconque contrevient à la Loi sur les produits alimentaires, la Loi sur la transformation des produits marins et la Loi sur la protection sanitaire des animaux.